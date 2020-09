Gregorio Luperini, attuale centrocampista del Trapani, è ormai da diversi giorni nel mirino della dirigenza del Palermo, guidata dal duo Sagramola-Castagnini.

Ieri il noto esperto Alfredo Pedullà (CLICCA QUI) e oggi alcuni quotidiani locali, insistono su questa ipotesi per il centrocampo del Palermo. Al momento la trattativa è ancora in una fase embrionale, visto che il calciatore è ancora sotto contratto con i granata. Venerdì 2 ottobre, il Collegio deciderà in merito al suo svincolo dal club. Per chiarire meglio i contorni della vicenda, la nostra redazione ha voluto ascoltare l’agente del calciatore il dott. Martorelli.

Queste le sue parole rilasciate in esclusiva ai nostri microfoni:

Cosa può dirci sulle voci insistenti che vedono Luperini accostato al Palermo? Ci sono novità rispetto agli scorsi giorni?

«Posso dirvi che attualmente non c’è niente di concreto. Il ragazzo è ancora sotto contratto con il Trapani e finché sarà così io non mi posso sedere al tavolo con nessuno, anche da un punto di vista regolamentare. Il ragazzo ha diverse attenzioni anche da club di serie B. Certamente Palermo è una grande piazza e verrebbe presa in considerazione da noi».

Il 2 ottobre la data della possibile svolta?

«Il 2 ottobre il Collegio deciderà in merito al suo svincolo dal Trapani, dipende cosa dirà. Io mi auguro solo che il ragazzo possa avere la possibilità di giocare e di trovare una sistemazione congrua alla sua qualità e ambizione, date le vicissitudini in casa Trapani che tutti noi conosciamo. Al momento non mi sono seduto al tavolo con nessun anche per evitare risvolti regolamentari a nostro sfavore. Se il ragazzo sarà libero, noi saremo liberi di sederci ad un tavolo con chi è interessato ad acquisire le prestazioni del calciatore».