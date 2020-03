Lo stop per gli sport riguarda anche gli allenamenti. Questo costringe gli sportivi ad allenarsi in casa. Giuseppe Pagana allenatore dell’Acireale, intervistato dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, ha parlato di cosa gli manca maggiormente, ma di come si allenano i suoi calciatori:

Cosa le manca di più del calcio?

«Mi manca la quotidianità con i ragazzi perché durante la settimana si vive insieme. La partita ti regala adrenalina ed emozione, però mi mancano i miei ragazzi, con loro si instaurano dei rapporti di fiducia e di confidenza, questo è quello che mi manca più di tutto».

Lo stop costringe anche i calciatori ad allenarsi in casa. Voi come state gestendo questa situazione?

«Per quel poco che si può fare, devono stare attenti all’alimentazione e non prendere troppo peso. I ragazzi provano a fare quel che possono in casa, non si può uscire ed è giusto così, i calciatori non sono una razza a parte ma cittadini come tutti e devono rispettare quello che ci è stato detto».