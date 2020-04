Sandro Morgana, vice presidente della LND, intervistato dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com ha parlato della proposta avanzata dalla Lega Pro, cioè il blocco dei ripescaggi per i club provenienti dalla Serie D. Queste le sue dichiarazioni:

Partiamo subito dalla proposta della Lega Pro, la LND come ha preso questa richiesta?

«Io non voglio fare commenti su questa cosa, ma semplicemente dire che: quando si discute dell’assetto di campionati nazionali il luogo preposto a queste decisioni è il Consiglio Federale con tutte le sue componenti. Sibilia l’ha detto chiaramente, lì si prendono le decisioni e la LND farà valere i diritti e gli interessi delle proprie società. Il blocco dei ripescaggi riguarderebbe tutto il sistema di promozioni e ripescaggi. Io comprendo che ognuno, in questo momento, cerca di mettere in moto tutte le iniziative necessarie per salvaguardare il proprio sistema sportivo, anche noi dovremo salvaguardare il nostro perché in questo momento la base del sistema calcistico, cioè la LND, appare più debole economicamente».

Questo blocco dei ripescaggi vedrebbe coinvolte anche quelle squadre che sono prime in classifica in Serie D?

«Il blocco dei ripescaggi è una cosa che deve decidere il Consiglio federale. Finché non lo farà io starei molto tranquillo e non discuterei di questa cosa».