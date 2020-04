“Ho firmato l’atto che istituisce presso il Ministero dell’Istruzione il comitato di esperti che ci aiuterà a mettere a punto il nostro Piano per la Scuola”. Lo ha annunciato il ministro dell’istruzione, Lucia Azzolina, con un lungo post sulla sua pagina Facebook. Si tratta di un progetto ampio, complessivo, per uscire dall’emergenza ma guardando oltre. Serve un approccio resiliente per superare questa crisi: possiamo farlo costruendo insieme una scuola migliore. È una strada obbligata se non vogliamo disperdere i tanti sacrifici fatti in queste settimane. L’emergenza ha ricordato a tutti la centralità del sistema d’Istruzione. Ma ha anche evidenziato le criticità che la scuola italiana sconta da anni. Troppi anni e troppi ritardi. Digitalizzazione, formazione, edilizia: priorità su cui non può più esserci alcuna esitazione. È arrivato il momento di lavorare sul dopo. E dobbiamo farlo subito”. Queste le parole pubblicate da Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione, sulla sua pagina Facebook in merito all’emergenza Coronavirus.