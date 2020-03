I campionati di calcio sono fermi per via dell’emergenza legata al Coronavirus. In attesa che vengano ripresi la redazione di Ilovepalermocalcio ha intervistato in esclusiva Davide Morello Ds dell’Fc Messina. Queste le sue dichiarazioni:

Lo stop in Serie D Girone I avvantaggia qualche squadra o i valori non cambieranno?

«Penso che alla fine siamo tutti allo stesso livello. Se guardiamo i piani alti della classifica solo il Palermo ha dei punti di distacco e per me il campionato è concluso. Il Palermo sarà la vincitrice di questo girone. Non lavorare in gruppo e a pieni ritmi ti fa perdere qualcosa. A noi ci aspettano otto partite e cercheremo di affrontarle tutte alla stessa maniera. Farti stare fermo può essere da stimolo per fare meglio rispetto a prima».