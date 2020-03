Il mondo del calcio si sta attivando per aiutare gli ospedali che stanno lavorando duramente per contrastare la diffusione del Coronavirus. Stando a quanto riferito da “Catanzarosport24.it”, il presidente del Catanzaro Noto attraverso il gruppo AZ(che detiene il marchio Coop in Calabria) ha effettuato una donazione di 200 mila euro agli ospedali calabresi che saranno ripartiti in cinque ospedali della regione.