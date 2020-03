Lo stop allo sport vista l’epidemia Coronavirus era inevitabile. In Europa, dopo l’Italia, si stanno fermando moltissimi paesi. Una delle prime categorie ad imporre lo stop è stata la Serie D, con il presidente Cosimo Sibilia che ha imposto lo stop. Proprio di questo stop, ma non solo ha parlato ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com Davide Morello Ds dell’Fc Messina. Queste le sue dichiarazioni:

Il DPCM ha imposto la quarantena a tutta l’Italia. Lei, lo staff e i calciatori come state vivendo la situazione?

«La situazione è quella che è, dobbiamo adattarci. Lo stop è stato inevitabile. Lo abbiamo preso in maniera inaspettata perché stavamo vivendo un bel momento di forma e fermarci così non è stato bello, ma prima di tutto viene la saluta e dobbiamo pensare questo».

In che maniera state cercando di mantenere i calciatori concentrati sul campionato?

«Giornalmente facciamo delle videochiamate. Il preparatore atletico e il mister, giornalmente, stilano un programma specifico di lavoro per i ragazzi, loro lo svolgono nelle loro abitazioni. Siamo sempre in contatto con loro».

Per la Serie A si sono ipotizzati play off e play out. Questo, secondo lei, è giusto e potrebbe essere attuato in Serie D?

«Non credo sia giusto. Secondo me, pure a luglio, devono finire i campionati, con le stesse misure dalla Serie A alla Serie D. Ci sono società che hanno investito e si trovano ad un passo dalla promozione o vicine alla salvezza, ed è concludere i campionati».

Se i campionati dovessero prolungarsi oltre il 30 giugno come si ovvierebbe al problema dei contratti scaduti?

«Adesso parlare di tempi è prematuro e lascia il tempo che trova. Quando si riavvierà il campionato i turni infrasettimanali saranno l’unica soluzione per finire in tempo».

Lo stop in Serie D Girone I avvantaggia qualche squadra o i valori non cambieranno?

«Penso che alla fine siamo tutti allo stesso livello. Se guardiamo i piani alti della classifica solo il Palermo ha dei punti di distacco e per me il campionato è concluso. Il Palermo sarà la vincitrice di questo girone. Non lavorare in gruppo e a pieni ritmi ti fa perdere qualcosa. A noi ci aspettano otto partite e cercheremo di affrontarle tutte alla stessa maniera. Farti stare fermo può essere da stimolo per fare meglio rispetto a prima».