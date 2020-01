«Io pensavo all’andata che era una gara molto diversa, adesso arriviamo al Barbera per fare la nostra partita, spero di fare un piccolo risultato. Il Palermo al momento sta avendo un periodo difficile, non so cosa sta succedendo, non me l’aspettavo questo calo. Noi siamo in ottima forma». Queste le parole del presidente del Roccella, Maurizio Misiti, rilasciate ai microfoni della nostra redazione in merito al momento del Palermo.