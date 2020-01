Il Barcellona ha praticamente deciso le sorti di Ernesto Valverde, allenatore dei blaugrana. Da poco, secondo quanto riporta “Radyo Catalunya” si è conclusa la riunione del cda della squadra spagnola, ed è stato deciso di esonerare l’allenatore ex Athletic Bilbao. A breve verrà contattato il procuratore del tecnico per definire le condizioni dell’esonero, al momento l’ipotesi più probabile per la sua sostituzione dovrebbe essere Garcia Pimienta, tecnico delle giovanili del Barcellona, un traghettatore fino alla fine della stagione.