«Non direi purtroppo, ma per fortuna non è venuto. Non era felice e avrebbe creato solo danni, Perugia non è club mediterranée, chi viene qui deve avere la convinzione di fare qualcosa di importante con questa maglia. Questa piazza è un’occasione per i calciatori e non il contrario». Queste le parole dell’allenatore del Perugia, Serse Cosmi, rilasciate in conferenza stampa, in merito al mancato trasferimento di Rajkovic.