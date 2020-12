La prossima avversaria del Palermo sarà la Vibonese. A difendere i pali dei calabresi ci sarà l’ex rosa Leonardo Marson che, intervistato dalla nostra redazione, ha parlato di un possibile ritorno in Sicilia:

C’è mai stata la possibilità di tornare a Palermo?





«Palermo per ha rappresentato e rappresenta una parte importante della mia vita. Mai dire mai, non mi dispiacerebbe. Ho avuto un grande rimpianto: quando ero a Palermo non sono riuscito a fare l’esordio in Serie A, per motivi che preferisco evitare di spingere. Da quando sono andato via possibilità concrete non ce ne sono state, magari qualche chiacchierata».

Il sogno è Palermo in Serie B e Marson a difendere i pali?

«Non sarebbe male, ma al momento sono concentrato sulla Vibonese. Voglio fare bene qui a livello di squadra e, poi, anche a dimostrare partita dopo partita il mio valore».