Si parla ancora della situazione legata al Marsala, dopo la smentita diretta del presidente Cottone in merito agli affitti non pagati per gli alloggi dei giocatori (LEGGI QUI), il numero uno del club lilibetano, in esclusiva alla nostra redazione, si è sfogato svelando come stanno realmente le cose: «Oggi sono tornati i giocatori che solitamente dopo la partita hanno il giorno libero, quindi di solito rientrano poi nel pomeriggio di martedì, qualcuno ha visto che stavano rientrando con le borse ed è stato scritto che stavano andando via dall’appartamento, non è assolutamente vero! Si sta arrivando alla follia, ieri sono stato al Comune per comunicare che chiederò l’aumento di capitale a tutti i soci per risanare le casse societarie. Se i soci non vorranno fare questo, perderanno il potere delle azioni e potrò commissariare la società. Il comune ha invece detto che sto mettendo la squadra in liquidazione. Veramente incredibile!».