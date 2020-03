In vista della gara di campionato tra Corigliano e Palermo, ai nostri microfoni è intervenuto il tecnico dei calabresi Benedetto Mangiapane. Ecco qui di seguito le sue dichiarazioni:

Domenica affronterete la capolista Palermo in una gara fondamentale per entrambe le formazioni. Cosa si prova ad incontrare in Serie D una squadra che fino a pochi anni fa militava nel massimo campionato italiano?

«Si tratta di una delle squadre più importanti in Italia che fino a pochi anni fa militava in Serie A. Sicuramente il Palermo e la città non meritano questa categoria. Affrontare una squadra del genere per noi è motivo di vanto e orgoglio ma si tratta comunque di un avversario da battere».