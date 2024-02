Escl. Longo presenta Palermo-Como: «Impressionato dalla qualità del Catanzaro»

Moreno Longo, allenatore esonerato in questa stagione dal Como è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com si è espresso in merito al campionato di serie B.

«Per qualità di gioco il Catanzaro. Credo che abbia espresso una qualità di gioco veramente alta. Hanno creato un meccanismo a tratti perfetto che fa si che tutti rendano al meglio. Credo che, come sempre, la differenza in B la faccia la continuità, l’essere continuo anche nei momenti in cui sembra che le cose non vadano per nulla bene. Tutte le squadre, chi più chi meno, attraversano momenti delicati quindi è importante il non disunirsi nei momenti difficili, ciò ha sempre fatto la differenza e continuerà a farla. Chi sarà più continuo in questi ultimi mesi farà la differenza perché a volte dove non riesci a vincere diventa importante non perdere, perché sono punti che alla fine, per l’equilibrio che c’è in Serie B, posso far pendere la bilancia da una parte e dall’altra».