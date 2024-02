Escl. Longo presenta Palermo-Como: «Bari-Iachini ottima scelta. Samp? Deve salvarsi»

Moreno Longo, allenatore esonerato in questa stagione dal Como è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com si è espresso in merito al campionato di serie B.

«Io dico che purtroppo, quando ci sono delle problematiche ambientali, societarie questo può riversarsi anche sul campo. Oggi la Sampdoria non deve far pensare al club come blasone ma è una squadra che sicuramente può raggiungere altre posizioni salvandosi con tranquillità. Però non bisogna farsi prendere dal blasone o dal nome, ed è per me è in una stagione di transizione. Deve consolidarsi, ripartire e ricostruire bene per tornare a poter ambire a traguardi che gli competono per la piazza che è e per il blasone».

«Iachini-Bari? Sicuramente Iachini è un tecnico esperto che per il curriculum che ha non ha bisogno di presentazioni in cadetteria. Credo che abbiano fatto una buona scelta. Adesso naturalmente, come sempre, sarà il campo a parlare per le scelte fatte ma credo che abbiano messo dentro un tecnico di grande esperienza per cercare di ricollocare il club nelle posizioni alte, perchè parliamo di un’altra grandissima piazza di questo campionato di Serie B».