Escl. Longo presenta Palermo-Como: «I rosa possono giocarsi la promozione»

Moreno Longo, allenatore esonerato in questa stagione dal Como è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com si è espresso in merito al campionato di serie B.

Ecco le sue parole:

«Mi aspettavo questo campionato da parte del Parma? Assolutamente sì, per più motivi. Sicuramente, per me, il Parma ha una rosa ben attrezzata. Hanno programmato, perché è un club che due anni fa aveva fatto un pò di fatica ma aveva gettato le basi, lo scorso anno invece sono entrati nei play-off e hanno avuto la forza di non cambiare allenatore dando continuità e di migliorare mettendo dentro qualche tassello, ad oggi è una squadra diventata competitiva. Un pò come fece il Frosinone in cui, nelle due stagioni precedenti di Grosso, sono state due stagioni altalenanti senza neanche passare per i play-off ma hanno avuto la bravura e fortuna di dare una nuova opportunità a Fabio costruendo una macchina che ha raggiunto poi la Serie A».

«Io credo che la squadra da battere in B sia, appunto, il Como. E’ una squadra che ha fatto un mercato di gennaio prendendo dei calciatori di categoria superiore e penso che, ad oggi, sia più forte anche del Parma. Quindi credo che oggi sia quella da battere, poi Parma, Cremonese e Palermo si giocheranno gli altri posti. Poi è chiaro che i punti di vantaggio che adesso ha il Parma gli permettono di essere più avanti delle altre ma, dietro alla squadra di Pecchia, il Como è la favorita per il secondo posto o comunque per rientrare tra i primi due. Gli altri dovranno lottare con il club lombardo per giocarsi uno spazio».