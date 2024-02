Escl. Longo presenta Palermo-Como: «Mi sarebbe piaciuto allenare i rosanero»

Moreno Longo, allenatore esonerato in questa stagione dal Como è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com esprimendosi sulle voci che in passato lo hanno visto vicino alla panchina rosanero.

Ecco le sue parole:

«In questi mesi fortunatamente ci sono state diverse situazioni che potevano concretizzarsi. Io credo che Palermo sarebbe stata per me una grandissima opportunità e mi avrebbe fatto davvero molto piacere venire. Reputo Palermo una piazza eccezionale per poter far calcio con una tifoseria fantastica. Sicuramente sarebbe stata per me una grandissima opportunità che avrei colto con moltissimo entusiasmo».