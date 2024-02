Moreno Longo, allenatore esonerato in questa stagione dal Como, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com rilasciando le seguenti parole in merito alla gara contro il Palermo:

«Sicuramente sarà una gara spettacolare. Si affrontano due squadre costruite per raggiungere la Serie A. E’ una gara di cartello che verrà affrontata tra squadre in ottima salute anche alla luce degli ultimi risultati».