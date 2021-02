Nella serata di ieri la dirigenza del Palermo, dopo la sconfitta in casa della Viterbese, ha sollevato dall’incarico il tecnico Roberto Boscaglia (CLICCA QUI), affidando la panchina al suo secondo Giacomo Filippi, che guiderà la squadra per il derby contro il Catania di mercoledì 3 marzo.

La dirigenza rosanero, qualunque sarà il risultato del derby, sembra intenzionate a continuare almeno fino al termine della stagione con Filippi in panchina, ma già cominciano a circolare alcuni nomi per la panchina. Tra questi anche quello di Nicola Legrottaglie (CLICCA QUI), ex tecnico del Pescara. Proprio Legrottaglie contattato dalla nostra redazione ha smentito queste voci dichiarando: «Io al momento non so nulla. Il Palermo non mi ha contattato, non nascondo che mi farebbe piacere, ma non so nulla. Non c’è niente con il Palermo».