Momento difficile per il Palermo che dopo la sconfitta contro la Viterbese, in tarda serata ha esonerato l’allenatore Roberto Boscaglia CLICCA QUI. Squadra affidata al vice Filippi in vista del derby di mercoledì.

Le sorpresa in casa rosanero potrebbero non finire qui. Come riporta “TMW” infatti, spunta Nicola Legrottaglie come possibile sostituto dell’ex allenatore di Trapani ed Entella. Legrottaglie ha già incontrato la proprietà del Palermo a fine gennaio a Milano per altre dinamiche non legate alla panchina.





La società riflette, mentre tra tre giorni si torna subito in campo, nel derby col Catania.