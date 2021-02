Nuova tragedia che getta nello sconforto l’avvocatura palermitana. Stavolta è successo a Monreale. È morto l’avvocato Marco Portera, aveva solo 47 anni compiuti nel mese di dicembre. Era un apprezzato avvocato penalista.

Il legale, come riporta “BlogSicilia.it”, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, colpito probabilmente da un malore. Secondo le prime notizie, gli amici cercavano di contattarlo da qualche giorno, non avendo però alcuna risposta.





La notizia della morte di Marco Portera ha sconvolto i numerosi amici e colleghi. Sono tanti i messaggi lasciati nella sua bacheca social. Lascia un bimbo in tenera età. Un uomo apprezzato non solo per le sue doti professionali ma anche sociali e umane.