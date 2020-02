Il Licata si sta preparando per sfidare il Palermo. In vista della gara, in programma domenica 23 alle ore 15, la nostra redazione ha intervistato Giuseppe Ingrassia, portiere del Licata. Queste le sue dichiarazioni:

Il Palermo in squadra ha il portiere classe 2001 Fallani. Per lui lo spazio, viste le prestazioni di Pelagotti, in stagione è stato poco. Per crescere, secondo lei, è importante giocare oppure allenarsi con un compagno più esperto può essere utile in questo?

«Per come la vedo io, il portiere quando merita deve giocare. A Palermo c’è un portiere che ha fatto Serie A e Serie B, non giocare è difficile da mandare giù, ma allo stesso momento dico che allenarsi con un compagno più esperto, che regala consigli e aiuta ti serve tantissimo anche per migliorare. Secondo me, a Fallani fa bene stare sotto a Pelagotti che è un grande portiere, lo aiuterà tanto nel crescere».