Domenica 16 febbraio si è disputato il match Troina-Marina di Ragusa, gara valida per la 24^ giornata del campionato di Serie D Girone I. Il match si è conclusa con il risultato di 1-0, ma il Marina di Ragusa ha già preannunciato un reclamo per chiedere di non omologare il risultato. Di seguito quanto si legge sul comunicato della LND:

PREANNUNCIO DI RECLAMO TROINA – MARINA DI RAGUSA Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ A.S.D.MARINA DI RAGUSA avverso l’ esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.