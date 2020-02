Nel Girone I della Serie D il Palermo è primo in classifica. Nei confronti dei rosanero ci sono stati diversi attacchi, soprattutto da parte del Savoia, per dei presunti favori arbitrali. Di questo argomento la redazione di Ilovepalermocalcio ha parlato con Giuseppe Ingrassia, estremo portiere del Licata, prossimo avversario dei rosanero:

Nelle scorse settimane, soprattutto il Savoia, ha attaccato il Palermo per dei presunti favori arbitrali. Tu come giudichi questa situazione?

«Ho visto qualcosa. Anche in Serie A a squadre come Juventus, Lazio o Inter viene detto che vengono aiutate e hanno favori arbitrali. Queste sono parole dette un po’ a sfottò. Secondo me il Palermo è forte, vince sul campo e gli va dato merito. Le chiacchiere se le porta via il vento».