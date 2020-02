Il Palermo domenica sarà atteso dalla trasferta in casa del Licata. Gli agrigentini, nello scorso turno di campionato, hanno affrontato il Savoia che lotta proprio contro i rosanero per la vittoria finale del campionato. Di questo dualismo la redazione di Ilovepalermocalcio ha parlato con Giuseppe Ingrassia, portiere del Licata e palermitano di nascita:

Domenica scorsa avete affrontato il Savoia secondo in classifica. Lei crede che la lotta tra i campani e i rosanero andrà avanti fino alla fine o lo scontro diretto del 22 marzo potrà essere decisivo?

«Bisogna vedere con quanti punti di distacco arriveranno allo scontro diretto. Se il margine sarà questo e il Palermo dovesse far risultato a Torre Annunziata, penso che non ci saranno più problemi per la vittoria finale. Il Savoia non mollerà assolutamente fino alla fine. È una squadra di categoria, con calciatori esperti e che hanno vinto diversi campionati, hanno un allenatore bravo e preparato. Finché la matematica non li condanna ci proveranno».

Lei, da palermitano, fa il tifo per il Palermo?

«Io da palermitano, giustamente, spero che vinca il Palermo. È la squadra della mia città, la squadra dove ho giocato, la squadra per cui tifo e spero che vincano loro il campionato. Spero anche che non facciano risultato domenica contro di noi. Tre punti per noi domenica e la promozione finale per il Palermo».