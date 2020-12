Nella giornata di ieri in casa Palermo si è tenuta l’assemblea dei soci. Questa ha visto la richiesta di recesso da parte di Tony Di Piazza che, come scritto dallo stesso tramite una Pec, non ha gradito alcune scelte operate dalla maggioranza della società (clicca qui per leggere il testo della Pec). Il socio di maggioranza e presidente, Dario Mirri, ha perso atto di questa sua richiesta (clicca qui), ma ha già detto che la società prenderà i propri provvedimenti e l’ha reso, come fatto ieri da Di Piazza, pubblico (clicca qui).

In mezzo a tutto questo marasma rosanero c’è chi sarebbe già pronto a dare una “mano” al club e prenderne il timone ed è Massimo Ferrero, che aveva già partecipato al bando nel luglio 2019 per l’assegnazione del club. L’attuale presidente della Sampdoria, come dichiarato da Castrenze Guzzetta ai microfoni della nostra redazione, sarebbe pronto ad intavolare una trattativa con la dirigenza del club ed acquisirne la maggioranza già domani mattina.





Guzzetta parla anche del bando relativo all’assegnazione del titolo del luglio del 2019: «Massimo Ferrero ha reputato esserci delle irregolarità nell’aggiudicazione del bando, per questo motivo ha fatto ricorso al Tar. Il 4 dicembre questo ricorso al Tar è stato prelevato a livello giudiziario e l’udienza verrà fissata a brevissimo. Quindi il Tar, valuterà se l’aggiudicazione del bando è stata regolare o meno. Ferrero è stato l’unico dei partecipanti a fare questa ricorso al Tar». Il numero della ricorso è 2168/2019 ed è stato depositato il 21/10/2019. L’oggetto di questo ricorso è: AVVISO PUBBLICO “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ISCRIZIONE DELLA SQUADRA DI CALCIO DELLA CITTÀ DI PALERMO, DENOMINATA “PALERMO” AL CAMPIONATO DI SERIE D 2019/2020.