Domenica il Palermo, alle 12.30, ospiterà il Teramo per la 1^ giornata di ritorno del campionato di Serie C. La sfida non sarà certo delle più semplici: i rosanero sono reduci dalla sconfitta per 1-2 contro la Virtus Francavilla; gli abruzzesi non conquistano tre punti dallo scorso 18 novembre e contro la Viterbese, nell’ultimo turno, è arrivata la sconfitta per 1-0. All’andata la sfida terminò con il risultato di 2-0 per la squadra allenata da Massimo Paci e dal suo vice Roberto Guana. Proprio Guana, che conosce bene Palermo per aver giocato tre stagioni in rosanero, è stata intervistato dalla nostra redazione. Queste le sue dichiarazioni:

Il Palermo che ha conosciuto lei è diverso da quello di oggi. La vecchia società è fallita e si è ripartita dalla Serie D. Si aspettava questa fine?





«No! Negli anni in cui ci sono stato io e dopo, il Palermo è stata una squadra importante in Serie A. Ovviamente questo mi è dispiaciuto tantissimo. Gli auguro di tornare presto dove merita il Palermo e la tifoseria. Mi auguro possano tornare presto in cima».