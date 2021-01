Domenica il Palermo, alle 12.30, ospiterà il Teramo per la 1^ giornata di ritorno del campionato di Serie C. La sfida non sarà certo delle più semplici: i rosanero sono reduci dalla sconfitta per 1-2 contro la Virtus Francavilla; gli abruzzesi non conquistano tre punti dallo scorso 18 novembre e contro la Viterbese, nell’ultimo turno, è arrivata la sconfitta per 1-0. All’andata la sfida terminò con il risultato di 2-0 per la squadra allenata da Massimo Paci e dal suo vice Roberto Guana. Proprio Guana, che conosce bene Palermo per aver giocato tre stagioni in rosanero, è stata intervistato dalla nostra redazione. Queste le sue dichiarazioni:

Domenica in casa del Palermo vi presenterete senza Arrigoni e Diakite squalificati, a questo si aggiunge un cammino non certo lineare fuori casa perché avete conquistato solamente 10 punti e la vittoria, in generale, vi manca dal 18 novembre. Come affronterete il Palermo?





«Attraversiamo il momento più difficile del nostro campionato e non vinciamo da novembre, domenica abbiamo perso contro la Viterbese. In questo momento cerchiamo di stare calmi e compattarci cercando le nostre certezze. Domenica cercheremo di dare battaglia».

La vittoria vi manca da ben otto giornate, ma nonostante questo siete al quinto posto con 28 punti. È un risultato che vi sorprende o ve lo aspettavate?

«Non ci aspettavamo questi risultati. I ragazzi hanno fatto un inizio di campionato al di sopra di ogni aspettativa. Ovviamente va fatto un grande plauso a loro, perché la maggior parte del merito è dei giocatori. Abbiamo 28 punti, ma siamo concentrati sul momento che stiamo passando che dice che dobbiamo ritrovarci, perché, dal punto di vista dei risultati, non stiamo facendo bene come prima».