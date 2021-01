Domenica il Palermo, alle 12.30, ospiterà il Teramo per la 1^ giornata di ritorno del campionato di Serie C. La sfida non sarà certo delle più semplici: i rosanero sono reduci dalla sconfitta per 1-2 contro la Virtus Francavilla; gli abruzzesi non conquistano tre punti dallo scorso 18 novembre e contro la Viterbese, nell’ultimo turno, è arrivata la sconfitta per 1-0. All’andata la sfida terminò con il risultato di 2-0 per la squadra allenata da Massimo Paci e dal suo vice Roberto Guana. Proprio Guana, che conosce bene Palermo per aver giocato tre stagioni in rosanero, è stata intervistato dalla nostra redazione. Queste le sue dichiarazioni:

Il Palermo, contro di voi, cercherà di riscattare il passo falso fatto contro la Virtus Francavilla e anche la sconfitta che gli avete inflitto all’andata. Che squadra vi aspettate?





«A me il Palermo è piaciuto e ho visto una crescita. Quando li abbiamo affrontati era la prima di campionato ed erano un cantiere aperto, si vedevano le potenzialità della squadra ma erano un po’ indietro. Io, nonostante la sconfitta di domenica, ho visto una squadra cresciuta, mi aspetto una gara difficilissima. Hanno ottenuto dei risultati importanti. Sappiamo che sono una squadra con un ottimo potenziale e che sarà tosta».

Nell’ultimo turno di campionato si è visto un Palermo dai due volti. La squadra rosanero ha giocato un buon primo tempo, nel secondo invece ha avuto un calo. Questo, secondo lei, è un problema legato all’inesperienza di alcuni giocatori o credevano di aver portato i tre punti a casa e, quindi, sono tornati in campo con sufficienza?

«Potrebbero essere entrambe, però da esterno faccio fatica a capire cosa può essere passato nella testa dei ragazzi del Palermo. Non saprei che lettura dare».