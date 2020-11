Dopo 7 lunghi anni torna il derby che tutti i tifosi rosanero attendono con ansia, quello col Catania. Sugli spalti dello stadio “Renzo Barbera”, lunedì sera alle 21:00, però non ci sarà il pubblico a colorare gli spalti causa Covid-19, ma l’importanza del match non cambia.

Per l’occasione la redazione di Ilovepalermocalcio ha voluto sentire lo storico dirigente del Palermo, Rino Foschi. Queste alcune sue parole rilasciate in esclusiva ai nostri microfoni:





Cosa ne pensa dell’assenza di pubblico sugli spalti del ‘Barbera’? Potrà incidere sul risultato?

«Palermo è una piazza incredibile, con un pubblico spettacolare. È normale che con 10-15 mila spettatori allo stadio è un’altra cosa. L’assenza del pubblico incide molto, ma non bisogna piangersi addosso, bisogna solo ricominciare a giocare, i conti si fanno alla fine. Non sarà facile ma sono convinto che con un risultato positivo lunedì sera, il Palermo inizierà la sua stagione. Ci sono ancora delle assenze importanti, compresi due squalificati, ma ho buone sensazioni e penso che il Palermo farà la partita della vita. Anche i romani e i milanesi sanno che tifo Palermo, mi prendono un po’ in giro per questo. È una malattia che mi tengo ben stretta».