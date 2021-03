Mercoledì sera, alle ore 20.30, il Catania ospiterà il Palermo per il derby. La sfida manca da ben otto anni, ma purtroppo non sarà presente il pubblico a causa delle restrizioni dovute al Covid. In attesa di questa sfida la nostra redazione ha intervistato Giovanni Ferraù, presidente della Sigi che guida il Catania in attesa di passare la mano a Joe Tacopina.

Come all’andata, mercoledì non ci sarà il pubblico sugli spalti. Quanto fascino perde questa sfida senza tifosi?





«Il 95%. Avrei gradito uno stadio pienissimo di tifosi sia del Catania e del Palermo. Questa mancanza, purtroppo, è terribile e il silenzio sarà assordante per tutta la sfida».

Come si vive in città l’avvicinamento a questa sfida?

«C’è molta tensione positiva, mista ad ansia di risultato. Sono inondato di messaggi da parte dei tifosi che sperano arrivi la vittoria, cosa che manca da un po’ in campionato. La vittoria, per giunta nel derby, potrebbe rappresentare la svolta per la parte finale del campionato».