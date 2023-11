Alberto Pelagotti, doppio ex della sfida Palermo-Brescia in programma mercoledì alle 18:30 è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com rilasciando le seguenti parole:

«Desplanches? A maggio l’allenatore dei portieri Michele Marotta mi chiese di esprimere dei giudizi sui portieri che avevo visto quando ero a Novara. Gli dissi dei giudizi su Del Frate della Pro Sesto, l’altro era Pizzignacco e poi dissi Desplanches e gli dissi che era molto forte, nonostante la giovane età. Si vedeva che era molto talentuoso, nonostante contro di me non avesse fatto tanto bene. Un portiere lo vedi subito da come sta in porta, io con la mia esperienza l’ho notato subito, sin dal riscaldamento. Quando lo hanno preso ero contento perché significa che qualcosa ancora ci capisco. Quando avrà l’occasione di giocare vedrete il suo livello. In Serie B giocano principalmente portieri esperti. Melgrati è tanta roba, manca il Caprile dell’anno scorso e potrebbe essere Desplanches che però adesso non sta giocando. Pigliacelli? Mirko sta facendo benissimo, molto affidabile e sta facendo una bella carriera. Non è la mia tipologia di portiere perché preferisco un altro stile. Ma non si può dire che non sia efficace, è forte e sta facendo molto bene. Si merita di giocare perché è molto affidabile».