In estate il Palermo è ripartito dalla Serie D. Uno dei simboli della ripartenza è Mario Alberto Santana, tornato in rosanero dove era stato fino al 2006, con Rosario Pergolizzi in panchina. Di loro parla, ai microfoni della nostra redazione, l’ex calciatore Daniele Di Donato:

In rosanero c’è un calciatore come Santana che con lei ha giocato in Serie B. Se l’aspettava questo ritorno a 38 anni?

«Con Mario ci siamo sentiti prima del suo ritorno in rosanero, mi ha chiesto se conoscevo qualcuno della nuova dirigenza perché lui voleva tornare. Sono contento che la società gli abbia dato questa possibilità. Mario, oltre ad essere una bravissima persona, è un grandissimo giocatore che tiene a cuore le sorti del Palermo. Sono contento di questa sua scelta e spero possa continuare».

Nel suo percorso da calciatore ha avuto la possibilità di giocare ad Ascoli, lì ha incontrato Pergolizzi. Cosa ne pensa del lavoro fatto con il Palermo in questa stagione?

«Rosario ha fatto un grande lavoro in questa stagione, andare a Palermo e vincere non è semplice. Parliamo di una piazza che ha tante pressioni. Lui è partito benissimo, è stato bravo a reggere l’urto nelle difficoltà, perché quando le cose vanno male a pagare è sempre l’allenatore. Ha fatto da scudo, è ripartito e ha ricostruito il vantaggio sulla seconda. Sta facendo un grandissimo lavoro perché vincere è sempre difficile, specialmente in Serie D che è uno dei campionati più difficili».