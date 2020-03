«Palermo? Per noi è una partita importante, in questo momento per noi ogni partita è una finale. Dobbiamo pensare alla nostra classifica e vogliamo tirarci fuori da questa situazione, partita dopo partita. Per il Palermo abbiamo grande rispetto, è la capolista, è una squadra, una società, una piazza che non c’entra nulla con categoria. In campo proveremo a vincere». Queste le parole di Cosimo Cosenza, capitano del Corigliano, rilasciate ai microfoni della nostra redazione in merito alla partita contro il Savoia.