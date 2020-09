Il Palermo, terminato il ritiro a Petralia Sottana, è tornato in città per proseguire la marcia d’avvicinamento al prossimo campionato di Serie C.

Nel corso delle tre settimane di lavoro a Petralia, il difensore Bubacarr e il centrocampista Corsino si sono aggregati al resto del gruppo in prova. Quest’oggi, a causa della lista ridotta a 22 calciatori, sono purtroppo stati esclusi dalla società e quindi non tesserati. La nostra redazione ha voluto sentire il 29enne Gianmarco Corsino, palermitano, che a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata in allenamento lo scorso 5 novembre, non ha potuto dare il suo contributo alla squadra, mettendo in luce la sua qualità. Nel corso della lunga intervista rilasciata ai nostri microfoni, Corsino ha affrontato diversi argomenti: il suo legame con la maglia rosanero, con la squadra, tutti i membri dello staff e della dirigenza, gli obiettivi del club e quelli personali. Poi una dedica speciale ai tifosi e al capitano Alessandro Martinelli.

Queste alcune sue parole rilasciate in esclusiva ai nostri microfoni:

Questo Palermo che sta nascendo, tra conferme e nuovi arrivi e con Boscaglia in panchina, secondo te può lottare per la promozione? «Sicuramente possiamo fare benissimo, i nuovi si sono integrati perfettamente con quelli che c’erano già l’anno scorso. Sono sicuro che arriveranno colpi importanti. Il mister è veramente bravo, ha le idee chiare, farà giocare bene la squadra. Il gruppo è molto unito, forte, siamo davvero una famiglia e so che faremo un bel campionato. Crivello, Accardi, Pelagotti, Santana, come dei fratelli per me, ma tutti quanti davvero persone speciali.

Squadre favorite? «Non ho avuto modo di vedere bene le altre rose, ma il Bari so che è la favorita, specialmente dopo quanto fatto l’anno scorso. Poi dico Palermo, Catania, Avellino, Ternana, sono tante le squadre competitive e che si stanno attrezzando».