Dopo il pareggio in casa del Catanzaro per il Palermo arriva il Catania. Le due squadre sono pronte a dare vita al derby che manca da sette anni. Uno dei doppi ex del match è Fabio Caserta, oggi allenatore del Perugia, che, intervistato dalla nostra redazione, ha parlato delle assenze di Crivello e Broh perché squalificati.

Boscaglia dovrà fare a meno di Broh e Crivello perché squalificati. Questo può creare difficoltà?





«Il Palermo, fin qui, non è stato fortunato. Ha avuto il problema del Covid, non è stato facile assemblare una squadra per fare gli allenamenti e preparare le partite al meglio. Le assenze di due elementi importanti non aiuta la squadra però Boscaglia, esperto della categoria, sa cosa fare. Ho visto la partita pareggiata contro il Catanzaro, nonostante i due uomini in meno, questo significa che la squadra ha carattere, che è una cosa importantissima».