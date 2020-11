Uno degli allenatori che ha vinto la Serie C nel girone C è Fabio Caserta, che in estate è cercato anche dal Palermo. L’ex centrocampista, intervistato dalla nostra redazione, ha parlato del derby Palermo-Catania in programma lunedì e di come si vince in Serie C.

Lei da allenatore della Juve Stabia ha trionfato in Serie C nel girone C. Quali sono le insidie maggiori di questo girone?





«Vincere un campionato di Serie C è difficilissimo, a maggior ragione se ti chiami Palermo o Catania. Questo perché tutti si aspettano un campionato facile per il blasone e la città, però non è mai così. Chiunque ti trovi di fronte darà sempre qualcosa in più, giocare contro grandi squadre non capita tutti i giorni. Per vincere ci vuole la costanza, il saper rimanere uniti nei momenti difficili, non esaltarsi quando le cose vanno bene e lavorare sodo».