«All’andata ho preso una squalifica di tre giornate ingiustamente, ho saltato sia il match contro il Savoia e contro il Palermo. Purtroppo nel calcio queste cose succedono, dobbiamo cercare giorno dopo giorno di migliorare anche questo a livello caratteriale, un po’ rimane il rimpianto. Domenica penso di esserci, ho saltato il match contro il Savoia per una botta al piede, contro il Palermo spero di esserci». Queste le parole di Antonio Cannavò, attaccante del Licata, rilasciate ai nostri microfoni in merito alle sue condizioni in vista del match contro il Palermo.