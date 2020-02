Il Palermo vuole continuare il filotto di vittorie consecutive e domenica cercherà di espugnare il campo del Licata. La formazione di Pergolizzi vuole mantenere le distanze dal Savoia, al momento i campani sono distanti 7 punti dai rosanero. Sicuramente la trasferta al “Liotta” non sarà semplice dato che la formazione di Campanella avrà una grande voglia di rivalsa, dopo la sconfitta per 4-0 proprio contro la società di Mazzamauro. La nostra redazione ha intervistato l’attaccante del Licata, Antonio Cannavò. Di seguito l’intervista:

Siete reduci da una sconfitta per 4-0 contro il Savoia, come si reagisce a una batosta simile?

«La cosa bella del calcio è che ci si può riscattare subito dopo. Riguardo la sconfitta con il Savoia il risultato è bugiardo, perché guardando la partita è stato un match deciso da episodi. Sapevamo di affrontare una squadra attrezzata per la vittoria finale insieme al Palermo e sicuramente la migliore cura è lavorare in modo intenso. Domenica affronteremo un’altra big del campionato e cercheremo di ottenere punti per continuare il nostro percorso».

Hai saltato il match dell’andata contro il Palermo, domenica ci sarai?

«All’andata ho preso una squalifica di tre giornate ingiustamente, ho saltato sia il match contro il Savoia e contro il Palermo. Purtroppo nel calcio queste cose succedono, dobbiamo cercare giorno dopo giorno di migliorare anche questo a livello caratteriale, un po’ rimane il rimpianto. Domenica penso di esserci, ho saltato il match contro il Savoia per una botta al piede, contro il Palermo spero di esserci».

Domenica al “Liotta” arrivano i rosanero, che sfida ti aspetti?

«Mi aspetto una grande sfida domenica, ci sarà un grande pubblico. Dentro al campo sappiamo che affrontiamo la squadra più forte del campionato insieme al Savoia, dal canto nostro noi faremo la nostra partita perché abbiamo bisogno di punti. Mi aspetto una grande partita».

Come si mette in difficoltà questo Palermo?

«Sappiamo che il Palermo viene da 5 vittorie consecutive, è una squadra fortissima e con l’acquisto di Floriano a gennaio ha dato un segnale forte al campionato. Si possono mettere in difficoltà buttando il cuore oltre l’ostacolo, così potremmo ottenere grandi risultati. Se il Palermo ci batte, stringiamo la mano ai più forti, senza rimpianti, consapevoli di aver dato tutto».

Palermo e Savoia si contendono il campionato, chi la spunterà alla fine?

«Guardando il campionato che stanno facendo Palermo e Savoia, io ho detto sempre che sono due squadre che meritano entrambe la promozione. Però con l’acquisto di Floriano i rosanero hanno dato un segnale forte al campionato, non è un caso che hanno fatto tutte quelle vittorie, c’è stato un calo fisiologico, ma alla lunga la squadra forte la spunta. Pure se dovesse arrivare qualche passo falso, spero domenica (ride ndr), penso che alla fine vincerà il campionato».

Ti aspettavi che il Palermo incontrasse tutte queste difficoltà in Serie D?

«Alla fine il Palermo ha lasciato pochi punti per strada, i rosa stanno disputando un campionato impressionante. Sicuramente non sono il Bari dell’anno scorso, però numeri alla mano la formazione di Pergolizzi sta facendo cose importantissime. La Serie D è un campionato difficilissimo, soprattutto se sei il Palermo, perché tutte le squadre buttano il cuore oltre l’ostacolo contro i rosanero».