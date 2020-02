«Alla fine il Palermo ha lasciato pochi punti per strada, i rosa stanno disputando un campionato impressionante. Sicuramente non sono il Bari dell’anno scorso, però numeri alla mano la formazione di Pergolizzi sta facendo cose importantissime. La Serie D è un campionato difficilissimo, soprattutto se sei il Palermo, perché tutte le squadre buttano il cuore oltre l’ostacolo contro i rosanero». Queste le parole di Antonio Cannavò, attaccante del Licata, rilasciate ai nostri microfoni in merito al campionato del Palermo.