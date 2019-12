Il tecnico del Troina, Davide Boncore, che ieri ha fermato il Palermo in casa portandosi via un punto, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni della partita giocata ieri e del confronto tra i rosanero ed il Savoia. Ecco le sue parole: «L’avevamo preparata così con i ragazzi, in settimana lavoriamo in questo modo. Conoscevamo le loro fonti di gioco, in particolare quella relativa al play Martin e quelle relative alle giocate di Felici e Ficarotta nell’uno contro uno sugli esterni. Ci siamo preparati su questo. Nonostante i due contatti che hanno portato ai due rigori, che c’erano o non c’erano, però devo elogiare i miei ragazzi perchè si applicano come non mai. Savoia? I campani ed il Palermo sono due grandi squadre che hanno grosse individualità, io ho perso la partita con loro al 92′ offrendo una prestazione migliore rispetto a quella offerta ieri contro i rosanero. Alla lunga spero che la spunti il Palermo, naturalmente da palermitano è normale. Certo è dura, se la giocheranno fino alla fine. Mercato dei rosanero? L’allenatore allena la squadra, c’è uno staff tecnico che valuta, l’equilibrio della squadra lo deve decidere il mister. Non sono io a poter parlare di scelte, non so se le alternative che ci sono sono all’altezza o meno del Palermo, devono decidere tutti i componenti dirigenziali».