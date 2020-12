La classifica del campionato di Serie C recita Ternana 40 e Bari 33 che occupano i primi due posti in classifica; a 20 punti e al decimo posto c’è il Palermo, che punta ad un piazzamento importante per i play off. Proprio mercoledì il Palermo potrebbe accorciare, almeno sui galletti visto che il campionato li metterà di fronte. In vista di questa sfida la nostra redazione ha intervistato l’ex centrocampista di entrambe le squadre Francesco Bolzoni Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Crede che il Palermo debba solo puntare ad un piazzamento importante per affrontare al meglio i play off oppure provare a raggiungere le prime?





«Il Palermo potrebbe anche raggiungerle le prime posizioni, ma non dipende solo da loro. I punti di distacco sono tanti e dovrebbe esseri un vero crollo di Bari e Ternana. Il Palermo, per la rosa che ha a disposizione, deve assolutamente puntare al terzo o quarto posto e fare i play off non da subito».

Da gennaio in poi il campionato di Serie C potrebbe cambiare e regalare qualche sorpresa?

«Il girone di ritorno è un campionato diverso. Tante squadre cambiano, alcune magari facevano giocare gli under, non vorranno più farlo perché saranno in posizioni che non pensavano di raggiungere. Secondo me il Palermo può dire la sua nel girone di ritorno».