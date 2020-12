Mercoledì 23 dicembre, alle ore 15.00, tra le mura del “Renzo Barbera” andrà in scena Palermo-Bari, gara valida per la 17^ giornata del campionato di Serie C. Il match sarà l’ultimo del 2020 e alla vigilia della gara la nostra redazione ha intervistato un doppio ex, cioè il centrocampista Francesco Bolzoni, oggi al Lecco, che ha indossato la maglia rosanero dall’agosto 2013 al gennaio 2016, conquistando anche una promozione in Serie A, e quella del Bari, che ne detiene ancora il cartellino. nella stagione 2018/2019, conquistando una promozione dalla Serie D alla Serie C. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

In vista di mercoledì quale giocatore potrebbe essere decisivo nel match tra Palermo e Bari?





«Nel Bari sicuramente i tre davanti che cambiano spesso perché il lavoro di Auteri si basa sui movimenti degli attaccanti. Nel Palermo spero possa essere Floriano a fare la differenza perché nel modulo che usa Boscaglia può fare la differenza, soprattuto contro una squadra come il Bari che si difende alta».