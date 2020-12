Il campionato di Serie C, mercoledì 23, metterà di fronte Palermo e Bari. In vista del match la nostra redazione ha intervistato l’ex centrocampista di entrambe le squadre Francesco Bolzoni. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Mercoledì si affronteranno Palermo e Bari. Quando vennero stilati i calendari tutti se lo immaginavano come scontro diretto per le prime posizioni della classifica, purtroppo non sarà così dato che i rosanero sono distanti dai galletti. Si è chiesto il perché di queste difficoltà?





«Sto seguendo il Palermo. Credo che, arrivando dalla Serie D e avendo come obiettivo quello di raggiungere i piani alti della classifica devi cambiare tutto, questo non è facile. Arrivano anche da un fine stagione molto particolare perché molti giocatori non scendevano in campo da marzo, è normale non sia stata facile come partenza».

La partenza difficoltosa, pensa, sia stata influenzata dal fatto che alcuni calciatori non conoscevano la categoria e non si erano calati perfettamente?

«Sì, penso possa essere una chiave di lettura. Anche a me è capitato di scendere di categoria e ci sono stati dei momenti in cui ero un po’ in difficoltà. Cambia il modo di giocare, i ritmi, spesso la palla è più in alto che per terra. Se non affronti il campionato di C con la mentalità giusta diventa difficile anche per chi viene da categorie superiori».