Esami di maturità e terza media: una prova orale in presenza, firmate le ordinanze con le novità per la scuola

Firmate le ordinanze per gli esami di maturità e per quelli di terza media. Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha posto il sigillo sui provvedimenti con le novità per lo svolgimento delle prove e con le modalità di nomina e costituzione delle Commissioni.

L’esame avrà una prova orale in presenza, sia per gli studenti che affronteranno la maturità che per i più giovani delle medie, e partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà assegnato agli alunni dal Consiglio di classe nei mesi che precedono l’Esame stesso, affinché possano curarne attentamente gli sviluppi, affiancati da un loro insegnante.