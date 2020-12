Le intercettazioni di questa estate, intanto, diventano sempre più pubbliche. Per gli appassionati di calciomercato, colpisce un dialogo del 15 settembre, due giorni prima dell’esame di Suarez a Perugia, tra la professoressa Spina e il marito. Spina, juventina, si dichiara «sotto shock» perché Suarez nell’ultima lezione via Teams gli ha fatto capire di essere destinato a un’altra squadra. La professoressa apparentemente svela un piano della Juventus, vero o falso che sia, per portare Luis in Italia a gennaio.

Queste le sue parole sul dialogo con il Pistolero: «Mi ha detto che Paratici lo ha chiamato stamattina e gli ha detto che per fare la cittadinanza ci vuole un mese. Che la Juventus si accorga oggi che per fare la cittadinanza ci vuole un mese, mi sembra poco credibile e quindi Paratici gli ha proposto di aspettare sei mesi e poi di rientrare in Champions tra sei mesi. Lui però vuole giocare la Champions perché ha 33 anni (…) e ha detto che forse cerca un’altra squadra».





Insomma, la Juventus due o tre giorni prima dell’esame avrebbe detto a Suarez di non aspettarsi un lieto fine e gli avrebbe proposto di restare a Barcellona, completare le pratiche per il passaporto e raggiungere Torino a gennaio. L’Atletico Madrid sarebbe arrivato qualche giorno dopo a mettere tutti d’accordo.