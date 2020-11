«Fa male sempre perdere. L’aspetto positivo è che la squadra non si è disunita in un momento di difficoltà. Siamo stati in parita fino all’ultimo. Siamo una squadra giovane, sappiamo che abbiamo un percorso da fare.

Ci può stare, è un percorso di crescita che dobbiamo affrontare durante il torneo. Quando si trovano di fronte calciatori forti corri il rischio di pagare dazio. Noi comunque siamo stati in campo con grande personalità».





Queste le parole rilasciate da Alessandro Erra, tecnico della Paganese, in conferenza stampa.