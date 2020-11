«Lettura sbagliata della partita no. Loro hanno iniziato subito forte la gara, sono in fiducia. Siamo stati costretti a rincorrere subito, ma anche sul 2-0 non ci siamo scomposti. Nella ripresa siamo stati più aggressivi. C’è stata maggiore convinzione.

Rimane un po’ di rammarico per il risultato, perché nel secondo tempo abbiamo avuto le occasioni per rimetterla in piedi. Abbiamo fatto una ripresa sopra le righe. Venire qua a fare la partita per tanti minuti e far penare il Palermo fino alla fine penso che sia un grande merito per questa squadra».





Queste le parole rilasciate da Alessandro Erra, tecnico della Paganese, in conferenza stampa.