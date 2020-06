Ettore Consonni, il bergamasco andato in coma per il coronavirus in Lombardia e svegliatosi a Palermo, ha mantenuto la promessa fatta al momento del suo risveglio. «Mi tatuerò la Sicilia sul petto» aveva detto, e adesso, come riporta “Repubblica”, si è fatto disegnare, sul torace, l’isola e la trinacria, con i nomi di figli e nipoti. «L’ho fatto perché mi resti per sempre il ricordo di tutti i medici e gli infermieri che mi hanno curato, voluto bene e salvato la vita», ha dichiarato l’uomo.