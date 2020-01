“L’Empoli FC comunica di aver acquisito raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Lecce per l’acquisizione, a titolo temporaneo per due anni con diritto di opzione, del diritto alle prestazioni sportive di Riccardo Fiamozzi.

Fiamozzi è nato a Mezzocorona il 18 maggio 1993. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, fa il suo esordio tra i professionisti nell’agosto del 2012 con la maglia del Varese in Coppa Italia. Gioca per tre stagioni con la maglia del lombardi, sempre in B, per poi passare prima al Pescara, poi al Genoa e al Frosinone. Nel campionato 2017/18 gioca prima col Bari e poi, di nuovo al Pescara; la scorsa stagione il passaggio al Lecce, neopromosso in Serie B dove contribuisce alla promozione in A dei salentini”.